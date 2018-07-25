Pasaportu iptal olanlar bu habere dikkat!

İçişleri Bakanlığı, 155 bin 350 kişinin pasaportuna konulan iptal şerhinin kaldırıldığını duyurdu.

Güncellenme 25 Temmuz 2018 15:33

İçişleri Bakanlığı, 155 bin 350 kişinin eşleri nedeni ile pasaportlarına konulan iptal şerhinin, yasal yönden sakınca bulunmadığı belirlenerek kaldırıldığı belirtildi.

Pasaportları iptal edilmişti

Bakanlık yaptığı açıklamada, OHAL kapsamında alınan tedbirlere ilişkin KHK kapsamında pasaport birimlerine isimleri bildirilen kişilere ve bu kişilerin eşlerine ait pasaportların genel güvenlik açısından iptal şerhi konularak iptal edildiği hatırlatıldı.

İptal şerhi kaldırıldı

Açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarının icrası kapsamında olağanüstü hal uygulamasının bitimine müteakip, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan inceleme ve araştırma neticesinde, yasal yönden sakınca bulunmadığı tespit edilen 155 bin 350 kişinin pasaportuna, eşleri nedeniyle konulan iptal şerhleri kaldırılmıştır" denildi.