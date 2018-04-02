Pasaport alacaklar bu habere dikkat!

Pasaport, kimlik ve sürücü belgelerine ilişkin işlemlerin tamamı artık nüfus müdürlüklerinden yapılıyor.

Güncellenme 02 Nisan 2018 11:18

Bugünden itibarıyla pasaport, kimlik ve sürücü belgelerine ilişkin işlemlerin tamamı artık nüfus müdürlüklerinde yapılmaya başlandı. Randevu alan vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren nüfus müdürlüklerine akın etti. İstanbul Valisi Vasip Şahin de, pasaport ve sürücü belgesi gibi işlemlerin, nüfus müdürlüklerinden gerçekleştirilmeye başlamasıyla ilgili basın mensuplarına bilgi verdi.

Vali Şahin açıklama yaptı

Konuyla ilgili açıklama yapan Şahin, yeni sistemle vatandaşlar işlem sayısı azaltılmış bir şekilde prosedürle taleplerine ulaşmış olacaklarını, burada ortak verilerin aynı anda kullanılmış olacağını, vatandaşın hizmet anlamındaki memnuniyetinin artacağını, amacın da zaten bu olduğunu söyledi.

Emniyetten görevlendirme yapıldı

Şahin ayrıca, "Yine bu geçiş süresince herhangi bir aksaklık yaşanmaması için ya da yaşandığı takdirde tecrübeleriyle destek vermeleri için kısa bir süre Emniyet'te bu görevi yapan her ilçede bir ehliyet bir pasaport bölümünden ikişer arkadaşımız ilçe nüfus müdürlüklerinde görevlendirilmiştir" dedi.

Pasaport alırken bu konuya dikkat

Pasaportlarla ilgili belirtilmesi gereken bir konu olduğunu söyleyen Şahin, resmi ve hizmet pasaportu ve hususi pasaportlar il nüfus müdürlüklerinden temin edilebileceğini, diğer umumi pasaportların ilçe müdürlüklerinden temin edilebileceğini, vatandaşların bu ayrıma dikkat etmeleri durumunda farklı farklı yerlere giderek zaman kaybetmemiş olacaklarını belirtti.

Takviye yapıldı

Şahin, yoğunlukla ilgili nüfus müdürlüklerinde kadro takviyesi yapıldığını, İstanbul'a 350 ek personel takviyesi bakanlık tarafından yapıldığını, buna göre altyapı oluşturulduğunu, ilk günler bir takım yoğunluklar yaşanıyor olsa da bunun kısa zamanda normal hale geleceğini söyledi.

Ücretler ne kadar?

Vatandaşların nüfus müdürlüklerine verdiği fotoğraf ve parmak izinin tüm işlemler için geçerli olacağı belirtildi. Randevunun ise internet üzerinden alındığı ve yeni kimlik için 18,50 TL, pasaport için 108 TL, sürücü belgesi için ise 134 TL ücret ödenmesi gerektiği öğrenildi.