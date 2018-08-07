Partisine trip atan Akşener, tek aday olacak!

2. Olağanüstü Kurultayı'nı yapacak olan İyi Parti’nin sloganı, "Daha yeni başlıyoruz" olacak.

Güncellenme 07 Ağustos 2018 20:42

İyi Parti’nin 12 Ağustos’taki 2. Olağanüstü Kurultayı'nın ana sloganının "Daha yeni başlıyoruz" olacağı belirtildi. Kurultayda, "kurultay yapmamak için direnenler" ile tereddütsüz kurultay toplayan İyi Parti'nin farkına dikkat çekilecek.

"Daha yeni başlıyoruz"

İyi Parti komisyonu, Genel Başkan Meral Akşener'in tek aday gösterileceği kurultayın ana sloganını "Daha yeni başlıyoruz" olarak belirledi. Parti içi demokrasi vurgusu yapılacak kurultayda, "Kurultay yapmamak için direnenler" ile tereddütsüz kurultay toplayan İyi Parti'nin farkına dikkat çekilecek.

1124 delege oy kullanacak

Genel Başkan ve parti organlarının seçileceği kurultayda 1124 delege oy kullanacağı, kurultayda genel başkan seçiminin yanı sıra 80 üyeden oluşan Genel İdare Kurulu (GİK) ile 10 üyeden oluşan Merkez Disiplin Kurulu (MDK) belirleneceği de belirtildi.

Renkler sarı ve mavi olacak

Parti kulislerinde GİK ve MDK'de köklü değişiklikler olacağı konuşulurken, kurultayın yapılacağı salonunun düzenlemesinde partinin renkleri mavi ve sarı hakim olacak.

Davetiyeler delegelere ulaştı

Bu arada kurultaya ilişkin davetiyeler delegelere ulaşırken, şehir dışından gelen delegeler için otel rezervasyonları yapıldı.