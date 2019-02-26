Parti kuracağı konuşulan isimler böyle görüntülendi

Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aynı törene katılmaması ve cenaze törenine katılması dikkatlerden kaçmadı.

Güncellenme 26 Şubat 2019 12:20

ABD tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat için İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası'nda, dün cenaze töreni düzenlenmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu törene katılmıştı.

Erdoğan’la aynı törene katılmadı

Buradaki törende Cumhurbaşkanı Erdoğan’la aynı törene katılmayan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu’nun bu tavrı dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti?

Tören sonrası miting için Yozgat’a geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan; AK Parti çatısını beğenmeyip kendilerine yeni mecra arayanlar olduğunu, bu kişilerin hizmetin, yatırımın asıl kaynağının AK Parti olduğunu yerel seçimlerde göreceklerini söylemişti.

Gül ve Davutoğlu cenaze namazını kıldı

Merhum Karpat, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazı ile Fatih Camii Haziresi'ne defnedildi. Karpat’ın cenaze törenine, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Beylikdüzü Belediye Başkanı ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver ve çok sayıda seveni katıldı.