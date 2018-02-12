Park halindeki araç çukura düştü

Kütahya'da park halinde duran bir araç aniden çöken yolda çukurun içine düştü.

Güncellenme 12 Şubat 2018 12:16

Kütahya Emet'te yaşanan olay herkesi hayrete düşürdü. Park halindeki araç durduğu yerde çukurun içine düştü.

Gelen bilgilere göre, Kaynarca Mahallesi Tahsin İnce Caddesi’nde gerçekleşen olayda, aşırı yağıştan dolayı meydana gelen göçükte Mustafa Doğan isimli vatandaşa ait park halinde bulunan 43 PB 318 plakalı araç, göçüğün içinde düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yolu önce trafiğe kapattı sonra geniş güvenlik önlemleri aldı.

Süren 20 dakikalık çalışma sonucunda araç düştüğü çukurdan itfaiye ekiplerinin de yardımı ile çıkarıldı. Olayın meydana geldiği yerde bulunan bir esnaf, dükkanın önünde tezgahı düzeltirken park halindeki bir aracın göçen çukurun içerisine gömüldüğünü gördüğünü ifade etti.

Olayla ilgili şoruştuma başlatıldı.