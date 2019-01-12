Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var

Fransa'nın başkenti Paris'te bir fırında gaz kaçağı nedeni ile patlama meydana geldi.

Güncellenme 12 Ocak 2019 13:01

Fransa’nın başkenti Paris’teki bir apartmanın giriş katında bulunan bir fırında patlama meydana geldi. Patlamada, 2 kişi ağır olmak üzere toplam 20 kişi yaralandı. Patlamanın yaşandığı fırında yangın çıkarken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Patlama fırında meydana geldi

Paris’in merkezinde bulunan bir fırında meydana gelen patlamada binanın giriş katı tamamen harap oldu. Yerel medyada yer alan haberlere göre, patlama sonrası çevre binalarda da hasa oluştuğu, polisin, 'bölgeden uzak durun ve yolları acil durum ekipleri için açık bırakın çağrısı' yaptığı belirtildi.

Patlama sonrası yangın çıktı

İddiaya göre patlama gaz sızıntısı nedeni meydana geldi ve patlama sonrası yangın çıktı.

20 kişi yaralandı

Olayın ardında bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edilirken, alevlerin çok yakındaki sokaklara sıçradığı ve 20 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Resmi açıklama yapılmadı

Patlamanın meydana geldiği bölge savaş alanına dönerken, patlamanın kaynağı hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.