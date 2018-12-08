Paris'te 'Sarı yelekliler' alarmı!

Fransa'da 'Sarı yelekliler'in gösterileri nedeni ile üst düzey tedbir alındı.

Güncellenme 08 Aralık 2018 13:07

Akaryakıt zamları ve kötüleşen ekonomik koşulları protesto eden “Sarı yelekliler”, sabahın erken saatlerinden itibaren gösterilere başlamak üzere Champs-Elysees Caddesi'nde toplanmaya başladı.

Zaman zaman gerilim yaşandı

Sıkı güvenlik önlemleri alan polis, göstericileri üst aramasından geçirdikten sonra caddeye alırken, eylemciler ve polis arasında ara ara gerilimler yaşandı.

Paris’te üst düzey tedbir

Geçen haftaki eylemlerde şiddet ve olaylar artmıştı. Polis bunun tekrar yaşanmaması için yoğun güvenlik önlemleri aldı. Ülke genelinde 89 bin polis görevlendirildi. Olayların en fazla görüldüğü yer Paris’i 8 bin polis ve 12 zırhlı araç koruyor.

317 kişiye gözaltı

Polis üst araması yaptığı göstericilerden 317 kişiyi gözaltına alırken bazılarının üstünde çekiç ve taş buldu.

Sosyal hayat olumsuz etkilendi

Eylemler Paris’teki sosyal hayatı da etkiledi. Champs-Elysees yakınlarındaki müzeler kapatıldı, Garnier ve Bastille Opera binalarındaki programlar iptal edildi.

Futbolu da etkiledi

Fransa 1. Futbol Ligi'nde Paris Saint-Germain (PSG) ile Montpellier arasında başkentte oynanması planlanan karşılaşma da ertelendi.

Eyfel Kulesi kapalı

Öte yandan gösteriler nedeni ile Eyfel Kulesi de ziyaretçi kabul etmeyecek. Geçen haftaki gösteriler sırasında zarar gören Zafer Takı kapalı kalmaya devam edecek.