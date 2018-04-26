Paris Saint-Germain, Ömer Toprak'a talip oldu!

Paris Saint-Germain, Dortmund'da forma giyen Ömer Toprak'ın transfer etmek istiyor.

Güncellenme 26 Nisan 2018 12:57

PSG'nin yeni teknik direktörü olacağı iddia edilen Thomas Tuchel'in, Dortmund'dan eski öğrencisi Ömer Toprak'ı istediği ileri sürüldü.

Transfer listesindeki isimler belli

Fransız medyasında yer alan habere göre, Katarlı Nasser Al Khelaifi'nin sahibi olduğu Paris Saint Germain'in olası teknik adamı Tuchel, transferde önceliği üç bölgeye verdi. Kulübe bir sol bek, stopher ve orta saha takviyesi yapmak isteyen Alman teknik adamın, transfer listesindeki isimlerin de belli olduğu kaydedildi.

Philipp Max düşülüyor

İddiaya göre, Tuchel'in, sol bek için Augsburg forması giyen 24 yaşındaki Philipp Max'i düşündüğü belirtildi. Max'in 20-25 milyon euro gibi bir bedelle transfer edilebileceği kaydedildi.

Ömer Toprak da takıma getirilecek

Alman teknik adamın stoper için istediği ismin ise Dortmund'a transfer ettiği milli futbolcumuz Ömer Toprak olduğu belirtildi. Dortmund ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki Ömer'in 15 milyon euroluk bir bedelle PSG'ye getirilebileceği vurgulandı.

Sözleşme sezon sonunda bitecek

Orta saha için ise Schalke'deki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Max Meyer'in öne çıktığı kaydedildi. 22 yaşındaki oyuncunun bonservis bedeli ödenmeden transfer edilebileceği kaydedildi.