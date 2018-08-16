PARDUS kullanan belediyenin karı dudak uçuklattı!

Yerli ve milli işletim sistemi olan PARDUS'u kullanan Pendik Belediyesi, ABD ile kriz sürecinde kara geçtiğini duyurdu.

Güncellenme 16 Ağustos 2018 11:44

İstanbul Pendik Belediyesi, TÜBİTAK’ın geliştirdiği ve geliştirmeye devam ettiği yerli ve milli işletim sistemi PARDUS’u kullanma kararı vermişti. Alınan bu karar sonrası tüm bilgisayarlara PARDUS işletim sistemi yüklenmişti. Belediyenin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, PARDUS ile birlikte 12 milyon liralık tasarruf yapıldığı belirtildi.

Pendik Belediyesi’nden örnek hareket

ABD yönetiminin üst üste Türkiye’ye karşı yaptırım tehdidinde bulunması sonrası çok sayıda kişi ve kurum yerli ve milli ürünleri kullanma kararı almıştı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da çağrısına kulak verenler yerli ürünleri veya ABD alternatifi ürünleri kullanmak için harekete geçmişti. Fakat Pendik Belediyesi bu hadiselerden çok önce Pardus kullanma kararı almıştı. Belediye bugünkü gelinen noktada elde ettiği karı anlatan bir paylaşıma imza attı.

Bu süreçte kara geçtiler

Twitter’dan Dijital Devrim Milli Teknoloji adı altında bir paylaşım yapan Pendik Belediyesi, milli işletim sistemi PARDUS’u kullanarak 12 milyon liralık tasarruf sağladıklarını, bunun bir ‘Dijital devrim, milli teknoloji!’ olduğunu belirtti.

Linux tabanlı bir işletim sistemi

Açık kaynak kodlu işletim sistemi Linux’un tabanı ile yazılan PARDUS, 2003 yılında geliştirilmeye başlanmıştı. İlk iddialı sürümü 2005’te çıkan yerli ve milli işletim sisteminde 2011’de büyük kayıp yaşandı. Buna göre sistemi geliştiren ekip 2011’de dağılmış, yazılımın her detayını bilen yazılımcıların projeden uzaklaştırıldığı iddia edilmişti.

2013’te yeni bir atak yapıldı

Bu ekibin projeden çıkarılması sonrası Pardus’un gelişimi yavaşlamıştı. Fakat TÜBİTAK, yeni bir ekiple yoluna devam etmeye başlamış, 2013’te PARDUS’u bir başka Linux sürümü olan Debian’a geçirmiş ve farklı paketlerle kullanıma sunmuştu.

2023 hedefi ne?

Pardus esnek ve güvenli bir yazılım olmasının yanı sıra, kurumsa kullanıma açık olması nedeni ile çok sayıda devlet kurumu tarafından da tercih edilir hale getirilmişti. PARDUS’un 2023 yılına kadar bir milyon 800 bin bilgisayarda kullanılması hedefleniyor.