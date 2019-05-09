Paralı poşet uygulamasından sonra çok tartışılacak yeni karar!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ücretli poşet uygulaması sonrası geri kazanım payı adı altında bazı başka ürünlerden de katkı payı almaya hazırlanıyor.

Güncellenme 09 Mayıs 2019 11:25

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ücretli poşet uygulamasından sonra, geri kazanım payı adı altında bazı ürünlerden de ücret almaya hazırlanıyor. Bakanlık bu konuda hazırlanan 'Geri Kazanım Katılım Paylarına İlişkin Yönetmelik Taslağı'nı görüşe açtı. Buna göre; ekmek sarılan kese kağıdı, yoğurt kabı, cips kutuları ve çerez ambalajlarına da katkı payı getirilecek. Öte yandan içeceklerin kutularına da katılım payı getirilecek.

Uygulama 30 Haziran’da başlıyor

Uygulamaya 30 Haziran’da geçilmesi planlanıyor. Ürünler, sınıflandırılacak ve ağırlık ve adet olarak tanımlanıp, kayıt altına alınarak bakanlığa bildirilecek. Tespit edilen ürünlerden yeniden değerlendirme oranına göre ücretlendirmeye tabi tutulacak.

Uymayana ceza

Katılım payıyla ilgili beyannamelerini kanuni süre içinde vermeyenlere 18.037 lira, ödemediği tespit edilenlere, miktarın yüzde 20 fazlası olacak şekilde idari para cezası verilecek. Ayrıca poşeti ücretsiz verene metrekare başına 12.37 TL ceza öngörülüyor.

Uygulama hangi ürünleri kapsayacak?

Ürün, başka bir eşyanın ayrılmaz parçası değilse ambalaj kabul edilecek. Şeker kutuları, dergi poşetleri, çelik gaz tüpleri, konserve kutuları, ekmeğin sarıldığı kağıt, yoğurt kapları ve cips kutuları ambalaj sayılacak. Su ve süt ile bunların işlenmesi sonucu hazırlanan gazlı veya gazsız içecekler, meyveli içecek, meyveli doğal mineralli içecek, aromalı doğal mineralli içecek, yapay soda, kola, tonik, aromalı su, enerji içecekleri, sporcu içecekleri ve distile/damıtma yoluyla elde edilenler dahil alkollü içkilerin ambalajları içecek ambalajı olarak tanımlanacak.