Papua Yeni Gine'de 284 lüks araç kayboldu

Papua Yeni Gine'de Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi kapsamında uçaklarla götürülen 284 lüks araç kayboldu.

Güncellenme 13 Şubat 2019 14:17

Papua Yeni Gine'de geçen sene Kasım ayında düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi için yurt dışından ülkeye götürülen 284 lüks araç kayboldu.

Araçlar parçalanmış

Araçlar, dünyanın ne yoksul ülkeleri arasında olan Papua Yeni Gine’yi ziyaret eden liderler için tahsis edilmişti. Adedi 100 bin dolara İtalya’dan alınan 40 Masarati ile 3 Bentley, eski bir garajda bulundu. Bulunamayan bazı araçların ise parçalandığı ve söküldüğü görüldü.

Özel ekipler oluşturuldu

Liderleri gezdirmesi planlanan sürücülere verilen araçlar arasında Landrcruiser ve Pajero jeepler de var. Polis yetkilisi Dennis Corcoran, kayıp 284 aracın bulunması için başkent Port Moresby'de özel ekipler oluşturduklarını açıkladı.

Büyük tepki çekti

Zirve için uçaklarla araç getirtilmesi, halkın yüzde 40’ının günde bir dolardan az para ile geçindiği ülkede büyük tepki çekmişti.