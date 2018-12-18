Papağana işkence eden Murat, “Acun, Acun” diye bağırıyor

Ömür Gedik, Murat Özdemir’in “Acun, Acun” diye bağırdığını, Acun’un tehlike altında olduğunu düşündüğünü söyledi.

Güncellenme 18 Aralık 2018 12:37

MasterChef yarışması ile tanınan ve elendikten sonra yaptığı ilginç hareketlerle gündeme gelen Murat Özdemir, dün akşam sosyal medya hesabından evinde beslediği papağana işkence görüntülerini yayınladı. Görüntülerin sosyal medyada kısa sürede yayılması üzerine Özdemir gözaltına alındı. Olayı yakından takip eden yazar ve şarkıcı Ömür Gedik ise Murat Özdemir’in sürekli Acun diye bağırdığını ve Acun’un tehlike altında olduğunu söyledi.

Olayın takibi için geceyi karakolda geçiren Ömür Gedik, Murat Özdemir’in sürekli yukarıya baktığını, “Acun, Acun” diye bağırdığını, Acun’un tehlike altında olduğunu düşündüğünü belirtti.

"Papağan korkunç bir şekilde bağırdı"

Başka bir karakola gidip şikayetçi olduğunu anlatan Gedik, Murat Özdemir ve papağanın olduğu karakola gittiklerini, papağanın başka bir odada olduğunu, papağanın karanlık bir odada olduğunu, yanına insan yaklaşınca korkunç şekilde bağırmaya başladığını, adeta travma geçirdiğini, kötü niyetli olmadığını anlayınca hayvanın sakinleştiğini, papağanın yanına oturup konuştuğunu anlattı.

“Getirin o kuşu pişirip yiyeceğim”

Ömer Gedik, Murat Özdemir’in sağlık muayenesine gidip geri geldiğinde 'Acun Acun' diye bağırmaya başladığını, polislere korkunç bir direnç gösterdiğini, kuşla aynı karakolda olduğunu, bağırmaya devam ettiğini, hayvan sevenlerin bir kısmının Murat'ın evinin önünde beklediğini, Murat'ın polislere sorgu sırasında 'Getirin o kuşu pişirip yiyeceğim. Spor yapıyorum proteine ihtiyacım var’ dediğini söyledi.