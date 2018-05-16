Papa'dan barış çağrısı!

İsrail'in Gazze'deki katliamına yönelik açıklama yapan Papa, şiddetin sona ermesi ve diyaloğun başlamasını talep etti.

Güncellenme 16 Mayıs 2018 15:57

Vatikan'ın resmi haber sitesi Vatican News'de yayımlanan habere göre Papa Franciscus, bugünkü hitabında "kutsal topraklardaki şiddetin sona ermesi ve diyaloğun başlaması" çağrısı yaptı.

İsrail'in Gazze'deki katliamına yönelik açıklama yapan Papa, Ortadoğu'da ve kutsal topraklarda gerginliğin tırmanmasından, barış, diyalog ve müzakere yolundan gittikçe daha da uzaklaştıran şiddet sarmalından son derece endişeli olduğunu, ölüm e yaralanmalardan dolayı büyük keder duyduğunu, ilgi ve dualarla bütün acı çekenlerin yanında olduğunu, şiddetin asla barışa götürmeyeceğini bir kez daha yinelediğini söyledi.

Papa, savaşın savaşa; şiddetin de şiddete yol açtığını, müdahil olan tüm tarafları ve uluslararası toplumu, diyalog, adalet ve barışın üstün gelebilmesi için taahhütlerini yinelemeye davet ettiğini belirtti.

Ne yaşanmıştı?

İsrail askerlerinin ABD'nin Tel Aviv büyükelçiliğinin Kudüs’e taşımasını protesto etmek ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını anmak isteyen göstericilere ateş açması sonucu 62 Filistinli şehit olmuş, yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere en az 3 bin kişi yaralanmıştı.