Paniğe yol açan maddenin ne olduğu ortaya çıktı!

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Ankara'da bir operasyonda ele geçirilen ve büyük paniğe yol açan madde hakkında detaylı açıklama yaptı.

Güncellenme 20 Mart 2018 10:59

Ankara'da düzenlenen bir operasyonda ele geçirilen ve paniğe yol açan kaliforniyum maddesi hakkında Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'ndan açıklama geldi.

TAEK maddeyi inceledi

Ankara Pursaklar'da gelen bir ihbar üzerine durdurulan bir araçta 1 kilo 441 gram "kaliforniyum" maddesi ele geçirildiği duyurulmuştu. Radyoaktivite içerdiği iddia edilen bu madde TAEK tarafından incelendi.

Radyoaktif bir özelliği yok

İnceleme sonrası yapılan açıklamada, 19.03.2018 tarihinde Basın- Yayın kuruluşlarında yer alan haberde, Polis operasyonu neticesinde yaklaşık 1,5 kg Nükleer maddenin (Calforniyum) ele geçirildiği, TAEK'e Ankara Emniyet Müdürlüğünden konunun aktarılmasının hemen ardından, TAEK uzmanları yakalanan maddeye ilişkin ilk ölçümlerini mobil detektör kullanarak yapmış olduğunu ve maddenin radyoaktif bir özellik göstermediği tespit edildiğini aktarıldı.

Detaylı analize tabi tutulacak

Duruma ilişkin olarak ilgili Emniyet birimlerinin bilgilendirildiği belirtilen açıklamada, "Akabinde maddeden alınan numune TAEK'in son teknolojik imkanlarının bulunduğu Sarayköy Nükleer Araştırma Merkezinde detaylı analize tabi tutulmuştur" denildi.

Açıklamaya şöyle devam edildi:

İlk FTIR analizi sonuçlarına göre ele geçirilen maddenin (poly(sodium 4-styrenesulfonate)) olduğu tespit edilmiştir.

Bu madde organik tabanlı bir madde olup nükleer ve radyoaktif herhangi bir özellik taşımamaktadır. Madde ile ilgili detaylı analizlere devam edilmektedir.