Pamukkale turizm iflasını açıkladı
Konkordato talebi reddedilen Pamukkale turizm iflasını açıkladı.
İzmir 1. Asliye Mahkemesi, Pamukkale A.Ş'nin konkordato talebini reddederek şirketin iflasını kararlaştırdı. Mahkeme şirketin ticari faaliyetlerini sürdürmesine imkan olmadığına hükmetti.
Konkordato talebi reddedildi
Alınan bilgiye göre, İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, yolcu ulaşımı yapan Pamukkale A.Ş'nin konkordato talebini değerlendirdi. Şirketin mali durumuna ilişkin raporları inceleyen mahkeme heyeti, firmanın ticari faaliyetlerini sürdürmesine imkan olmadığına hükmederek konkordato talebini reddetti ve iflas kararı verdi.
İzmir merkezli firma 27 Ekim'de konkordato talebiyle mahkemeye başvurmuştu. Pamukkale'nin bağlı markaları ile birlikte 600 otobüsü bulunuyordu.