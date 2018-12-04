Pamela Anderson'dan 'Sarı Yelekliler'e destek

Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Pamela Anderson, zamlar nedeni ile Fransa'da ayaklanan göstericilere destek verdi.

Güncellenme 04 Aralık 2018 14:25

Fransa’da akaryakıt fiyatlarına ek vergi getirilmesinden sonra Paris’te başlayan protestolar diğer AB ülkelerine de sıçramıştı. Sarı Yelekliler olarak bilinen grubun başlattığı eylemler sonrası Macron, yapmayı düşündükleri zammı askıya aldığını açıklamıştı.

Protestolara dünyaca ünlü isimlerden de destek gelemeye başladı. ABD’li ünlü oyuncu Pamela Anderson sosyal medya hesabından destek mesajı yayınladı.

“Şiddeti hor görüyorum”

Şiddeti hor gördüğünü belirten Anderson, “Fransız-ve küresel-elitlerin yapısal şiddeti ile kıyaslandığında, bu insanların şiddeti ve lüks arabaları yakılması nedir?" diye sordu.

Anderson’dan anlamlı soru

Anderson, "Yakma görüntülerine odaklanmak yerine bunun nereden ileri geldiğini sormak zorundayız…. Ve cevap şu: Büyükşehir seçkinleri ile kırsal yoksullar arasında, Macron'un temsil ettiği politikalar ile sadece Fransa'da değil, tüm dünyadaki eşitsizlikten bıkan % 99 arasında yükselen tansiyondan ileri geliyor” ifadelerini kullandı.

Güzel oyuncu sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Asıl mesele, itaatsizliğin yapıcı olup olamayacağıdır. Fransa'da ve tüm dünyadaki ilericiler bu enerjiyi şiddet için kullanmak yerine yapısal eşitlik ve eşitlikçi toplumlar inşa etmede kullanma imgesine sahip mi?"