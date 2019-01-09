Palu ailesi canlı yayında gözaltına alındı

Palu ailesi hakkında Kocaeli Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla "Kasten adam öldürme suçu" nedeni ile gözaltı kararı verildi.

Güncellenme 09 Ocak 2019 12:15

Palu ailesi hakkında Kocaeli Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla "Kasten adam öldürme suçu" nedeni ile gözaltı kararı verildi. Gözaltıların Meryem ve Melike Tahnal cinayeti ile ilgili olduğu öğrenildi. Günlerdir gündemden düşmeyen Palu ailesi bu sabah yine canlı yayına katıldı. Bu kez ise aile fertleri canlı yayında polis tarafından gözaltına alındı.

Evlerine de baskın yapıldı

Program devam ettiği sırada asayiş büro ekipleri Palu ailesinin evine baskın yaptı. Gözaltı işlemi uygulanan Palu Ailesi, Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülecekler.

Tüm fertleri gözaltına alındı

Meryem Tanhal ve kızı Melike'nin ölümüyle ilgili şüpheliler arasında bulunan Palu Ailesi'nin tüm fertleri hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Tuncel Ustael hakkında gözaltı kararı yok

Tüm aileyi etkisine aldığı iddia edilen Tuncer Ustael hakkında ise henüz bir gözaltı kararı söz konusu değil.

Müge Anlı’dan çok sert açıklamalar

Müge Anlı, Tuncer Ustael'in bu zamana kadar ceza almamasını çok sert sözlerle eleştirdi.

İşte Müge Anlı'nın sözleri:

"Sizin bu iki çocuğunuzun başına gelen olaylarda siz nasıl ceza almıyorsunzu benim aklım hayalim almıyor. Bununla ilgili ceza almalıydınız. Öyle sizin dediğiniz gibi bir kadına iğne yaparak tecavüz edemezsiniz. Bu dünyada bu hukukun önünde hesabını vereceksin. Allah daha sonra hesabını soracaksın. Sen bu Türk adaletinin önünde cezanı çekmemelisin. Bu zamana kadar ceza almamak seni rahatlatmış. Çekirge bir sıçrar iki sıçrar."

"Beni gelin alın"

"Ben 10 yıldan beri o kadar evraklar verdim. Ben madem suçluyum neden 10 yıldan beri gelip almadılar. Ben canlı yayında Cumhuriyet Başsavcısına sesleniyorum. Beni gelin alın, beni İzmit'e çağırın. Ben adaletten kaçmıyorum. Bana olan suçlamalarınız nedeniyle hepiniz utanacaksınız. Sizinle görüşeceğiz"