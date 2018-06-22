Pakistanlı alimler: Ümmetin duası Erdoğan’la!

Pakistan’ın önde gelen alimleri, Cuma namazı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimleri kazanması için toplu dua yaptı.

Güncellenme 22 Haziran 2018 17:03

Pakistan'da faaliyet gösteren Vafak Al Medaris Al Arabiya kurumu ulemaları, cuma namazı sonrasında 24 Haziran seçimlerini kazanması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dua etti.

Vatandaşlar da duaya katıldı

Ülkenin önde gelen alimleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kazanması için dua ettirdi. Duaya, namaza gelen vatandaşlar da katıldı.

Dünya mazlumların sesi Erdoğan

Burada dua eden Mevlana Rafi Osmani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyadaki sığınmacı sorununa yaklaşımına değinerek, Erdoğan'ın Suriyeli ve Arakanlı mültecilerle ilgili yaptıklarının dünyada eşinin ve benzerinin olmadığını, sadece Müslümanların değil, tüm dünya insan hakları örgütlerinin Erdoğan'ı bu nedenle takdir ettiğini belirtti.

Ezilenlerin umut ışığı

Osmani duasında, Erdoğan'ın yanında duran ezilen insanlar için umut ışığı olduğunu, yeniden seçilmesi ezilenlerin dünya çapında zaferi anlamına geldiğini söyledi.

İslam tarihinin yeni bir dönüm noktası

Dua eden bir diğer isim Mevlana Hanif Jalenderi de, Türkiye'nin İslam aleminin sorumluluklarını üstlendiğini, tüm İslam aleminin gözü Türkiye'nin cumhurbaşkanlığı seçimi üzerinde olduğunu, bütün şer kuvvetleri Erdoğan'a karşı bir olmakla beraber Türkiye'nin parlak bir geleceğinin olmaması için her türlü oyunları çevirdiğini, ümmetin ümit ışığı olan Erdoğan'ın kazanması İslam tarihinde yeni bir dönüm noktası olacağını belirtti.

Erdoğan kazanırsa, İslam kazanır

Vafak Al Medaris Al Arabiya'dan yapılan açıklamada, tüm İslam alemi Cumhurbaşkanı Erdoğan için dua etmeye davet edildi. Ayrıca, "Erdoğan'ın kazanması İslam'ın kazanmasıdır ve Müslümanlar için geleceğe yönelik açılan bir kapıdır" denildi.

Ümmetin duası Erdoğan’la

İslam karşıtı olan tüm güçlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanlığında birleştiği belirtilen açıklamada, "Muhacirlerin yardımcısı ve ümmetin duygularının tercümanı olduğu için bütün ümmetin duaları Recep Tayyip Erdoğan'la birliktedir" denildi.