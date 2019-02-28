Pakistan'dan tehlikeli hamle! Hindistan karşılık verdi

Pakistan ordusuna ait savaş uçaklarının, Hindistan hava sahasını ihlal ettiği duyuruldu.

Güncellenme 28 Şubat 2019 12:24

Pakistan’a ait savaş uçaklarının, Hindistan hava sahasını ihlal ettiği duyuruldu. Pakistan savaş uçakları, Hindistan savaş uçakları tarafından, Cammu Keşmir bölgesi üzerinde engellendi.

Hindistan’dan karşı hamle

Pakistan Ordusu’na ait savaş uçaklarının Hindistan hava sahasına girmeye çalıştığı, Hindistan Ordusu'na ait savaş uçaklarının, Pakistan uçaklarını engellediği belirtti.

Hindistan’dan Pakistan’a suçlama

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir’in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başlamıştı. Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçlamıştı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetmişti.

İki savaş uçağı düşürülmüştü

Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu. Pakistan da dün sabah, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirmişti.