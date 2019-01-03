Pakistan’da FETÖ'ye büyük darbe!

FETÖ'nün Pakistan’da terör örgütü ilan edilmesi sonrası Türkiye Maarif Vakfı buradaki okulları devraldı.

Güncellenme 03 Ocak 2019 09:38

Türkiye Maarif Vakfı, Pakistan’da faaliyet gösteren FETÖ’ye ait okulların yönetimini devraldı.

Türkiye Maarif Vakfı’na devredildi

Yapılan yazılı açıklamada; Pakistan Yüksek Mahkemesinin verdiği talimatla ülkede terör örgütü ilan edilen FETÖ'ye ait Pak-Türk Çağ Eğitim Vakfı okullarının Türkiye Maarif Vakfı’na devredildiği belirtildi.

Yüksek Mahkeme bu kararı vermişti

Pakistan Yüksek Mahkemesi, 28 Aralık 2018’de aldığı kararla FETÖ’nün ait bir vakfın Pakistan'ın uluslararası yükümlülükleri doğrultusunda terör örgütü ilan edilmesi için İçişleri Bakanlığı'na talimat vermişti.

Terör örgütü ilan edildi

Pak-Türk Çağ Eğitim Vakfı okullarının TMV'ye devri konusunda görülen davanın karar metninde mahkeme, bu vakfın Pakistan'ın uluslararası yükümlülükleri doğrultusunda terör örgütü ilan edilmesini ve vakfa ait okulların TMV'ye devrini talep etmişti.