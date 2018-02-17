Pakistan'da çocuk tecavüzcüsüne ibretlik ceza!

Pakistan'da 6 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz ettikten sonra öldürerek çöpe atan sapık 4 kez idama çarptırıldı.

Güncellenme 17 Şubat 2018 15:58

Pakistan'ın Kansur kentinde 6 yaşındaki Zeynep Ensari isimi kaçırarak önce tecavüz eden sonra ise boğarak öldüren 24 yaşındaki İmran Ali hakkında karar verildi. Pakistan mahkemesi suçlu bulunan Ali'yi tam 4 kez idam cezasına çarptırdı.

4 kez idam verildi

Görgü tanıklarının ifadesine ve yalan makinasına başvurulan duruşmada, mahkemeye DNA örnekleri de sunuldu. Tecavüzcü Ali'nin suçunu itiraf etmesi üzerine ise avukat davadan çekildi. Zanlıya ise kaçırma, cinayet, terör, cinsel sapkınlık suçlarından 4 kez idam cezası verildi. Ayrıca, 3,2 milyon rupee (29 bin dolar) para cezası da verildi.

Zeynep'in cansız bedeni çöpte bulundu

Polisin, aynı bölgede Ali'nin daha öncede başka kız çocuklarını da kaçırılıp öldürülmesi ile ilgili olduğunu düşündüğü iddia edildi. Olaydan sonra yapılan protestolarda iki kişi yaşamını yitiririrken minik Zeynep'in cansız bedeni Lahor eyaletindeki Kansur'daki bir çöpte bulunmuştu.

Polis karakolu basıldı

Zeynep'in boğularak öldürüldüğü açıklandıktan sonra kentte protestolar düzenlenmiş, bu sırada karakolu basmaya çalışanlar arasında polisin açtığı ateşle iki kişi ölmüştü.

Yetkililer suçlandı

Yetkililer ise bu gibi olayda yeterince hassas davranmamakla suçlanıyor. Zeynep'in ailesi de kayıp ihbarında bulundukları halde polisin harekete geçmediğini söylüyor.

Mobese görüntüleri ise polis tarafından değil, Zeynep'in akrabalarının çabasıyla ortaya çıkarıldığı bildiriliyor.

12 benzer cinayet işlenmiş

Güvenlik kamerasındaki görüntülerde Zeynep'in bir adam tarafından götürüldüğü görülüyor. Polis, son iki yılda kentte 12 benzer cinayet işlendiğini açıkladı.