Pakistan-Hindistan geriliminde Erdoğan devrede!

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'la yaşadıkları gerilim sebebi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşeceklerini duyurdu.

Güncellenme 28 Şubat 2019 16:32

Pakistan Başbakanı İmran Han, ülkesinin Hindistan’la yaşadığı gerilimin azaltılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşme yapacağını söyledi.

“Sorunlar diyalogla çözülecek”

İmran Han, Pakistan güvenlik güçleri tarafından dün alıkonulan Hint pilotun, barış göstergesi olarak Cuma günü iade edileceğini, iki ülke arasındaki gerginliği azaltma çabalarının zayıflık olarak değerlendirilmemesi gerektiğini, bütün sorunların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini belirtti.

“Hindistan bir şey yaparsa cevap vereceğimizi söylemiştik"

Pulwama saldırısı gerçekleştiğinde, 30 dakika içinde suçlandıklarını dile getiren Han, Pakistan'ın Hindistan'da oynayacak bir rolü olduğunu söylemiyorum ama onlardan kanıtları paylaşmalarını istedim. Hindistan bir şey yaparsa cevap vereceğimizi söylemiştik" diyen Pakistan Başbakanı Han, Hindistan'ın Birleşmiş Milletler şartlarını ihlal ettiğini belirtti” ifadelerini kullandı.

Han, Hindistan'la yaşanan gerilimin düşürülmesi konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonda görüşeceğini de ekledi.