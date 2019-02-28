Pakistan Başbakanı Han, Erdoğan'ı aradı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Han ile telefonda görüştü.

Güncellenme 28 Şubat 2019 22:57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefonda görüştü.

Erdoğan’ı telefonla aradı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pakistan Başbakanı Han, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.

Görüşmede; Pakistan ile Hindistan arasında son günlerde yaşanan gerilim ve bölgedeki gelişmeler ele alındı.

Daha önce arayacağını söylemişti

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan ile gerilimin azaltılmasında rol oynaması için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayacağını söylemişti. Hindistan ile yaşanan gerilim konusunda parlamentoda birleşik oturumda milletvekilleri ve senatörleri bilgilendiren Han, "Dostlarımızla temas halinde olacağız ve gerilimin azaltılmasında rol oynamalarını isteyeceğiz. Türkiye Cumhurbaşkanını da bunun için arayacağım" ifadesini kullanmıştı