Öz'ü evinde saklayan Haçkalı'nın kimliği deşifre oldu!

Zekeriya Öz'ün Almanya'da Murteza Haçkalı denen bir FETÖ'cünün yanında saklandığı ortaya çıkmıştı. Haçkalı'nın kimliği hakkında detaylara ulaşıldı.

Güncellenme 08 Mart 2018 21:59

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ firarisi eski savcı Zekeriya Öz hakkında, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan yeni bir iddianame düzenleyerek mahkemeye gönderdi.

Öz'e Zek diye hitap etmiş

FETÖ'cü savcı Öz'ün örgütün şifreli ağı olan ByLock kullandığı iddianamede yer aldı. Bu kapsamda firari Poyrazköy Davası hakimi Mehmet Karababa'nın şifreli programdan konuştuğu ID'si “403413” olan numara incelendi. Karababa'njn mesajlarında mesajlaştığı kişiden bahsederken Zek ismini kullandığı ve bu kişinin sık sık nargile içtiği belirtildi.

Öz, Haçkalı'nın evinde saklanıyor

İddianamenin en çarpısı detayı ise bu hafta ortayan çıkan bir bilgide gizli. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne İsmail Aşçı ismindeki bir kişi 17 Ağustos 2017'de Öz hakkında ifade verdi. İfadede, 1970'ten bu yana Almanya'da yaşayan Aşçı'nın her yıl Didim'e tatile geldiği anlatıldı. Aşçı, kardeşinin Almanya'nın Ulm şehrinde yaşadığını ve kardeşinin ortağı olan olan ismini vermek istemediği bir kişinin kendisine, “Ulm'de yaşayan Murteza Haçkalı'nın, Öz'ü evinde sakladığını söylediğini belirtti.

Haçkalı, FETÖ'yü övücü paylaşımlar yapıyor

Bu kapsamda Sözcü'nün iddiasına göre ise, iddianamede ismi geçen Murteza Haçkalı, Almanya'da yaşayan bir işadamı. Sosyal medya hesabında 17-25 Aralık darbe girişiminden 15 Temmuz darbe girişimine kadar FETÖ'ye dair birçok paylaşım mevcut. FETÖ elebaşının fotoğraflarını da paylaşarak övücü paylaşımlarda da yaptığı gözlemlendi Silivri'de yatan Ali Fuat Yılmazer, Hakan Şükür ve diğer bilinen FETÖ'cüler hakkında da paylaşımlarda bulunduğu belirtildi. Sözcü'ye ulaşan bilgilere göre, Haçkalı'nın dosyası İstanbul'a Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmiş.