Öztürk Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı için "adayım" dedi!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması durumunda kendisinin adaylığa talip olduğunu söyledi.

Güncellenme 20 Nisan 2018 11:48

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması halinde Cumhurbaşkanlığı’na aday olduğunu ilan etti.

Daha önce basın mensuplarının Kemal Kılıçdaroğlu'na sorduğu adaylık sorusuna CHP Lideri, Haziran'da seçimleri gerçekleştireceklerini, aydınlığın en fazla olduğu ayın Haziran olduğunu, Haziran'ın iyilerin galip, kötülerin mağlup olduğu bir ay olduğunu, bu ülkenin gerilimden büyük acılar çektiğini bildiklerini, Haziran'da bu ülkeye huzur getirmek için söz verdiklerini, Türkiye'de huzur içinde oturacaklarını, CHP'nin kuralları olduğunu, adayı parti organlarının belirleyeceğini söyledi.

Gazetecilerin "İttifak yapacak mısınız?" sorusuna ise Kılıçdaroğlu, diğer parti liderleriyle görüşüp o çerçevede bir karar alacaklarını söyledi.