Özlem Yıldız’dan Mehmet Ali Erbil itirafı!

Bir dönem Mehmet Ali Erbil’le adı aşk dedikodularına karışan güzel model Özlem Yıldız, Erbil ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Güncellenme 21 Kasım 2018 12:26

Özlem Yıldız, katıldığı bir magazin programında bir dönem aşk yaşadığı Mehmet Ali Erbil ile ilgili olarak özel açıklamalarda bulundu ve "Mehmet Ali benim 'kıymetlim' bu kadar. Ağlatmış olabilir, üzmüş olabilir ama yaşadıklarımız var." dedi.

‘O benim kıymetlim’

Mehmet Ali Erbil’i dualarından eksik etmediğini dile getiren güzel model sözlerine, "Ben can-ı gönülden Mehmet Ali'ye dua ediyorum. Evlatlarıyla arasındaki diyaloğu çok iyi bildiğim için. Ona hastalığı konduramıyorum. Sanki şuan çıkıp gelecek gibi. Dün kandildi, yine Sezin ile yazıştım. Dualarımda Mehmet Ali. Allah en kısa sürede ondan güzel bir haber almayı nasip etsin." devam etti.

Zamanında yaşanmış olan durumların kendisini çok yıprattığını ifade eden Yıldız, Erbil’in hayatında hem iş hem de duygusal anlamda çok farklı bir yere sahip olduğunu söyleyip iyi haberlerini beklediğini ekledi. Erbil’in kendisini görünce 'yıllar sonra rastladım… Çocukluk sevgilime…’ şarkısını söylediğini gözleri dolarak açıkladı.