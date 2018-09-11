Özlem Yıldız, Demet Akalın'ın yaşadıklarını anlatırken ağladı

Bir döneme damga vuran sunucu Özlem Yıldız, haciz sırasında Demet Akalın'ın yanında olduğunu ve ona destek olmaya çalıştığını söyledi.

Güncellenme 11 Eylül 2018 12:21

Sinan Serter ile olan 8 yıllık evliliğini 2013’te sonlandıran Özlem Yıldız, bir TV programına konuk oldu. Burada çarpıcı açıklamalarda bulunan Yıldız, haciz sırasında Demet Akalın’ın yanında olduğunu iddia etti.

Demet Akalın’a destek olmaya çalıştı

Konuk olduğu programda, daha önceki kendisinin yaşadığı durumu şu an Demet Akalın’ın da yaşadığını, haciz işlemleri sırasında Akalın’ın yanında bulunduğunu, ona destek olmaya çalıştığını söyledi.

“Yaşamayan bilmez”

Haciz memurlarının lüks villaya geldiği sırada Demet Akalın’ın gözyaşları içinde olduğunu belirten Özlem Yıldız, "Haciz olayı yaşanırken onunlaydım, kendimi onun yerine koydum ben o dönemi nasıl atlattım diye düşündüm bu tarz durumları yaşamayanlar bilmez" ifadelerini kullandı.

Gözyaşlarına boğuldu

Özlem Yıldız, evliliklerin bitmesinin ardında dışarıdan görüldüğü gibi paranın bitmesi ya da ekonomik sebeplerin temel etken olmadığını söyledi. Programda geçmişte yaşadığı zorlu günleri hatırlayan Yıldız, bir takipçinin Demet Akalın’a gösterdiği tepkiyi duyunca gözyaşları içinde kaldı.

“Boyumu aşan borçların altına girdim”

O günler anlatan Yıldız, evinin kapısında kamyonların durduğunu, oğlunun okuldan gelmesine yarım saat kaldığını, yıllardır çektiği şeyleri sadece kendisinin bildiğini, Akyarlar'da tatil yaptığını ve bu alışkanlıkları değişmediğini ancak boyunu aşan borçların altına girdiğini, yaşadıklarını sadece kendisinin bileceğini söyledi.

“Şu anda kirada oturuyorum"

Evliliklerinin altı sene önce bitmesine rağmen halen borçları ödediğini söyleyen Yıldız, "Kısa bir süre önce sonuçlanan bir dava sonrasında yine ödeme yaptım. Bu süre zarfında ev ve arabam elimden gitti. Borçlarımı yeni temizledim ve şu anda kirada oturuyorum" ifadelerini kullandı.