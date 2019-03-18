Özhaseki'den Yavaş'ı kızdıracak sözler!

Mansur Yavaş hakkındaki "sahte senet" iddialarını değerlendiren Özhaseki, "Ortada bir define var, bunu bölüşürken kavga çıkmış" dedi.

Güncellenme 18 Mart 2019 15:04

CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş hakkındaki “sahte senet” iddiaları ile ilgili konuşan AK Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Ortada bir define var, bunu bölüşürken kavga çıkmış, benim anladığım bu" dedi.

Haçlı seferlerine karşı mücadele devam ediyor

Özhaseki, Çanakkale'de 104 yıl önce olduğu gibi Haçlı seferleri ve onlara karşı mücadelenin devam ettiğini belirtti.

"Ortada bir define var…”

Yerel seçimlere sayılı günler kaldığını ve seçim çalışmalarına projelerini anlatarak devam ettiğini ifade eden Özhaseki, Yavaş'ın ise "sahte senet" iddialarına konu olduğunu belirtti.

Özhaseki, "Ortada bir define var, bunu bölüşürken kavga çıkmış, benim anladığım bu" ifadelerini kullandı. Definecilikle uğraşanların bunu bulmaları halinde mutlaka kavga ettiklerini kaydeden Özhaseki, doğru, makul ve helal işlerde bunların yaşanmayacağını sözlerine ekledi.