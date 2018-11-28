Özhaseki'den kritik İstanbul adayı yorumu

AK Parti'nin Ankara adayı Özhaseki, İstanbul adayı hakkında açıklamalarda bulundu.

Güncellenme 28 Kasım 2018 09:28

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, yerel seçimler hakkında konuştu. Özhaseki, İstanbul adayının belli olup olmadığına dair soruya, ufak tefek pürüzler olduğunu, bunların hallolmayacak şeyler olmadığını belirterek cevap verdi.

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, "Özhasek'nin İstanbul yorumu: Hallolmayacak şeyler değil" başlığıyla kaleme aldığı yazıda yeni kulisleri yazdı.

MHP’nin Meclis’te üyesi bulunacak

MHP'nin İstanbul'da aday çıkarmayacak olmasının MHP'nin Büyükşehir Belediye Meclisi'nde üye bulundurmayacağı anlamına gelmediğini yazan Zeyrek, MHP'li meclis üyelerinin de AK Parti listelerinden aday gösterilmesi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bir MHP grubu olmasının hedeflendiğini belirtti.

İl başkanlıkları birlikte harekete edecek

Öte yandan Zeyrek, "İki partinin il başkanlıkları, Ankara'da belirlenecek rakamlar doğrultusunda birlikte hareket edecek ve MHP'li isimler, kontenjan sıralarına yerleştirilecek" iddiasında bulundu.