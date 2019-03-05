Özhaseki'den flaş açıklama: Tayyip Bey izin verirse...

Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Özhaseki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın izin vermesi durumunda Mansur Yavaş'la bir televizyonda tartışabileceğini söyledi.

Güncellenme 05 Mart 2019 12:22

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, CHP ve İyi Parti’nin adayı Mansur Yavaş’la Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın izni olması dahilinde bir kanala çıkıp, tartışmak istediğini söyledi.

“Kimse bana hırsız, uğursuz diyemedi”

Özhaseki, rakibi Mansur Yavaş’la arasında ciddi oranda oy farkı olduğunu dile getirerek, AK Parti'nin Ankara'yı kaybedebileceği yönündeki haberler hakkında açıklamalarda bulundu.

Ankara'nın en ücra köşelerinin bundan beş, on sene sonra nasıl olacağını bilen tek kişinin kendisi olduğunu ileri süren Özhaseki, kendisine attıkları iftiraların tutmadığını ama çok ayıp şeyler olduğunu, kimsenin kendisine ‘tembel, bu adam iş bilmez, büyükşehir idare edecek kapasitesi yok' diyemediğini, hırsız uğursuz da diyemediğini, bu nedenle sevinçli olduğunu söyledi.

“Tayyip Bey izin verirse çıkmak isterim”

“Mansur Yavaş'la bir televizyon programına çıkarak, Ankara'yı tartışmak ister misiniz?” sorusunu da cevaplayan Özhaseki, ''Her zaman isterim, bunda bir sıkıntım yok. Zaten o konuda kendime özgüvenim var. Ancak partimiz karar verirse ki, yaklaşık on yıldır, parti genel merkezi adayların tartışma programlarının kavgaya dönüştüğü, milleti de bunalttığıyla ilgili kanaat sahibi olduğu için o prensip itibariyle duruyor. Ben önümüzdeki günlerde şahsen Tayyip Bey izin verirse çıkmak, tartışmak isterim'' dedi.