Özhaseki, Yavaş'a bu sözlerle yüklendi

Mehmet Özhaseki, vaat ettikleri projeleri yapacak bilgi, bilgiye, birikime ve iradeye sahip olduklarını söyledi.

Güncellenme 04 Mart 2019 10:13

Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, yerel seçimler hakkında, CHP’nin projelerinin ne olduğunun hala bilinmediğini söyledi.

11 başlıkta proje hazırladık

Projelerin ciddi emek istediğini ve bunları uygulamak için yeterli tecrübesinin olduğunu dile getiren Özhaseki, Ankara'yı hak ettiği hizmete kavuşturmak için 11 başlıkta hazırladıkları projelerini anlattı.

“Biz projelerimizle ortadayız”

Seçilmesi durumunda projelerini hemen hayata geçirmek için çalışmalara başlayacağını belirten Özhaseki, “Boş duracak, yan gelip yatacak halimiz yok. Biz hızlı hızlı çalışacağız, bunların hepsini yapacağız. Biz projelerimizle ortadayız” dedi.

“Ankara'ya ne yapılacağını söylemek gerek”

Özhaseki; CHP’nin adayı Mansur Yavaş'ın projelerini anlatmasını, insanlara ne vadettiğini söylemesi gerektiğini, hala CHP'nin projelerinin ne olduğunun bilmediğini, daha önceki seçimlerde de bir proje açıklamadığını, şu an da aynı şekilde seçime girdiğini, projelerin konuşulması gerektiğini, Ankara'ya ne yapılacağını söylemek gerektiğini belirtti.

“Bilgiye, birikime ve iradeye sahibiz”

Vadettikleri projeleri yapacak bilgiye, birikime ve iradeye sahip olduklarını vurgulayan Özhaseki, "Kötülere karşı dimdik ayakta durmak için kendi içimizde Cumhur İttifakı'nı kurduk. Millet de bizim derdimizi anladı, haklı bir noktada bir araya geldiğimizi gördü. Bize oy versin, vermesin herkes dua ediyor, o kötüler karşısındaki mücadelemizden dolayı" dedi.