Özhaseki ve Zeybekci'den ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin Ankara adayı Özhaseki ve İzmir adayı Zeybekci ilk açıklamalarını yaptı.

Güncellenme 27 Kasım 2018 13:58

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin Ankara adayının Mehmet Özhaseki, İzmir adayının da Nihat Zeybekci olduğunu açıkladı.

Özhaseki’den açıklama

AK Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki bu kapsamda ilk açıklamasını yaptı. Özhaseki, yarın sabah namazıyla bismillah deyip başlayacaklarını, kampanyalarının başladığını, sonucunun güzel olmasını dilediğini söyledi.

Zeybekci’den açıklama

AK Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci de, İzmirlilerle beraber, onların gönlüne girerek, kendilerini İzmir'e teslim edeceklerini, birlikte kazandıracaklarını, parti teşkilatına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güvenlerinden dolayı teşekkür ettiğini, böyle bir tebligatın daha önce yapıldığını ama Cumhurbaşkanı’nın bunu paylaşana kadar beklediklerini, muhteşem İzmir için yola çıkacaklarını, İzmir'i alacağız demediklerini, kendilerini İzmir'e vereceklerini ifade etti.

Kampanyalarının başladığını ve sonucunun güzel olmasını dilediğini belirten Zeybekci, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimat verdiği projelerin olacağını, kendilerini İzmir'e vererek beraber kazanacaklarını söyledi.