Özhaseki: Rakiplerim bol keseden sallıyor

Mehmet Özhaseki, rakiplerinin “bol keseden salladığını” söyledi.

Güncellenme 02 Mart 2019 14:12

Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, rakiplerinin “bol keseden salladığını” söyledi.

“Mansur Yavaş’ın net bir projesi yok”

"Sabahleyin herkesin kapısına süt bırakacağım, EYT'cilere 75 TL vereceğim, akşamları çay çorba dağıtacağım" gibi sözlerinin popülizm olduğunu dile getirerek, rakiplerinin de kendisi gibi çalışıp projelerini açıklamasını ve karşılıklı proje konuşacaklarını düşündüğünü, şu ana kadar kendisi gibi proje açıklayan olmadığını, üç kere aday olan Mansur Yavaş’ın net bir projesi olmadığını belirtti.

“4-5 ay önceden ekip kurdum”

Özhaseki, Ankara adaylığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine çok önce söylediğini, bu neden 4-5 ay önce ekip kurduğunu, bu ekibin çalışmalarının aylarca sürdüğünü, kapsamlı bir projeler bütünü başlattıklarını, en çok önemsediği projelerden birinin 411 tescilli eserin sergileneceği Kültür Yolu projesi olduğunu, bu eserlerin 29'u Cumhuriyet dönemine ait sembol yapılar olduğunu, Türkiye’nin o fakir fukara haliyle, dışarıdan uzmanlar getirerek olağanüstü güzellikte bir başkent ve kamu binaları yarattığını, her birinin gönlündeki yerinin ayrı olduğunu ifade etti.

“Böyle bir şeye ihtimal vermedim”

Yeni bir oluşum kurulacağına dair iddiaları da değerlendiren Özhaseki, bu haberlere önce ihtimal vermek istemediğini, bu kişilerin yıllarca birlikte siyaset yaptıkları insanlar olduğunu, kendisine yansıyan bir şey olmadığını, böyle bir şeyin söz konusu olması durumunda aleni olarak açıklanması gerektiğini, eğer böyle bir girişim yoksa onun da açıklanması gerektiğini, böyle bir şeye ihtimal vermediğini, bunun bir hata olduğunu, yeni bir tefrika, yeni bir ayrılık olmaz diye ümit ettiğini söyledi.