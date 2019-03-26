Özhaseki net konuştu! İşine son veririm

Mehmet Özhaseki; bazı belediye personelinin muhtarların dahi telefonuna bakmadığını, göreve geldiğinde böyle personelin işine son vereceğini söyledi.

Güncellenme 26 Mart 2019 16:53

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki; belediye personellerinden bazılarının telefonlara çıkmadığını, muhtarların telefonlarına dahi bakmadıklarını, göreve geldiğinde böyle personelin işine son vereceğini söyledi.

“Telefonuna dönmediğim adam yoktur”

Göreve geldiğinde yapacakları hizmetleri anlatan Özhaseki, bazı belediye personelinin telefonlara çıkmadığı yönünde duyum aldığını dile getirdi. Bu personele "Niye çıkmıyorsunuz beyefendiler?" diye soran Mehmet Özhaseki, şunları söyledi: "Büyük adamlar ya. Böyle bir şey olabilir mi? Nihayetinde belediye başkanlığına başladığımda halk meclisleri yapmış biriyim. Her mahalleye gidiyordum, 'Benden bir şey istiyor musunuz?' diyordum. Bir sene sonra gidiyordum, aynı halkla oturup konuşuyordum. Emin olun telefonuna dönmediğim adam yoktur. Köyden de arasalar dönüyordum. Babamız esnaf, dükkana müşteri gelir, bir metre bez alacak.

“İlk günden işine son verir gönderirim”

Ayağa kalkarız, bezi beğendirmek için dil dökeriz bir metre bez için. Sonra da yüzü gülerek gitmesini sağlarız, bir daha gelsin diye. Niye; ekmeğimiz o bizim, ekmek teknemiz. Müdür arkadaşlara soruyorum; 'Burası senin ekmek teknen değil mi, sen orada niye oturuyorsun masada?' Muhtarlar arıyormuş, çıkmıyorlarmış. Öyle bir şey yok. Muhtarın telefonuna çıkmayan adamı ilk günden işine son verir gönderirim vallahi. Hiç dinlemem öyle şeyleri, çalışacaklar, yapacaklar."