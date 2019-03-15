Özhaseki ağır konuştu: Hiç utanma duygunuz yok mu?

Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Özhaseki, rakibi Mansur Yavaş'ı sert bir dille eleştirerek “Hiç utanma duygunuz yok mu?” diye sordu.

Güncellenme 15 Mart 2019 11:35

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Özhaseki, rakibi Mansur Yavaş hakkındaki iddiaları değerlendirdi. Yıllarca siyaset yaptığını hatırlatan Özhaseki, daha önce bu kadar kirli bir ilişki ağı görmediğini söyledi.

“Olayın detayını gazetelerden öğrendim"

Özhaseki; 3 ay önce, CHP’nin adayı Yavaş hakkında basında birtakım iddialar çıktığını belirterek, “Bu iddialar üzerinde pek durmadım. Bu beni ilgilendirmiyordu, benim dışımda konuydu. Olayın detayını gazetelerden öğrendim" dedi.

“Böyle kurnazca işi ilk defa görüyorum”

Ne olduğunu ve ilişkileri izah etmesi gerekenin Yavaş olduğunu belirten Özhaseki, “Biz de bekledik ki bu sorulara cevap verecek. Hiçbir soruya cevap vermeden bırakıp gitti. Bir mağduriyet edebiyatı yaptı" ifadelerini kullandı. Özhaseki, "Sayın Ömer Çelik'i ve beni suçladı. Ben böyle kurnazca işi ilk defa görüyorum. 10 yıldır beraber olan, ortaklık yapan, yiyen içen sizsiniz" dedi.

“Menfaat çatışması var”

Özhaseki; Yavaş’ın bu şahısla ilişkiye girdiğini, şu an menfaat çatışması olduğunu için bu olayın çıktığını, senedin sahte olduğuna dair ve kendisini suçlayan şahsa ait olmadığına dair mahkeme kararı olduğunu söyledi.

“Bu kadar kirli ilişkiler yumağı görmedim"

Yıllarca siyasetin ve ticaretin içinde bulunduğunu belirten Özhaseki, “Hukuk tahsili yaptım, bu kadar kirli ilişkiler yumağı görmedim" yorumunda bulundu.

“Hiç utanma duygunuz yok mu?”

Özhaseki sözlerine şöyle devam ett: "Dürüstlükle cevap verilmesinden başka bir çare yok. 10 yıldır bir ilişki içindesiniz, sonra da bu sorular sorulduğunda Ömer Bey'e ve bana iftira edip kaçıyorsunuz. Hiç utanma duygunuz yok mu? Ben karar veremem ama ortada kirli bir ilişki var, bir suçlu var, o suçlunun Allah belasını versin, cezasını versin. Biz burada taraf değiliz. Yapılmak istenen algı operasyonunu herkes izliyor. Burada bize düşen arkadaşımızın vereceği doğru cevapları görmek olacaktır.