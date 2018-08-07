Özgür Ozan, Arka Sokaklar'dan ayrılacak mı?

Kanal D'nin sevilerek izlenilen dizisi Arka Sokaklar'dan ayrılacağı konuşulan Özgür Ozan, sürpriz bir paylaşımda bulundu.

Güncellenme 07 Ağustos 2018 15:39

Türk televizyon tarihinin uzun soluklu dizilerinden olan Arka Sokaklar’ın 13. sezon çekimleri başlıyor. Çekimlerin başlayacağı tarihi ise diziden ayrılacağı iddia edilen dizinin Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan açıkladı.

Özgür Ozan açıklama yaptı

Sosyal medya hesabından kendi fotoğrafını paylaşan Ozan, "Benim için demişler ki öldü, söyleyin onlara kral geri döndü" ifadelerini kullandı. Ozan bu paylaşımla hem diziden ayrılmadığını hem de dizinin çekimlerinin yakın zamanda başlayacağını duyurmuş oldu.

Son bölümde neler olmuştu?

Arka Sokaklar’ın sezon finalinde, Hüsnü Çoban geçirdiği ağır hastalık yüzünden ekip arkadaşlarının da desteği ile ameliyata girmişti. Bu sırada Asiye gebelik zehirlenmesi yüzünden erken doğuma girmişti. Çoban ailesi iki kişiyi ameliyathane kapılarında telaşlı bir şekilde beklerken sezona son vermişti. Sezonun ilk bölümünde neler olacağı ise merak konusu.