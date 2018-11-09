Özgü Namal ve eşi "Balkan eşeği" satın aldı

Özgü Namal ve eşi, Balkan eşeği sütünden pule peyniri üreterek dünya pazarına açılmayı hedefliyor.

Güncellenme 09 Kasım 2018 15:44

Ünlü oyuncu Özgü Namal reklamcı eşi Serdar Oral’la birlikte Muğla Köyceğiz’de bir çiftlik evine taşındı. Namal ve eşi Balkan eşeği satın aldı. Ünlü oyuncu, anavatanı Sırbistan olan ve eşek sütünden yapılan, dünyanın en pahalı peynirini üretmek için çalışmalara başladı.

Dünyaca ünlü peynir işine giriyorlar

İki çocuk sahibi olan çift, orman içinde yer alan bir çiftlik evinde hayatını sürdürmeye başladı. Özgü Namal ve eşi, burada Sırbistan’ın dünyaca ünlü peynirlerini özenerek farklı bir işe atıldı.

Balkan eşeği satın aldılar

Takvim'in haberine göre, Belgrad’da Balkan eşeklerinin sütlerinden elde edilen ve dünyanın en pahalı peyniri olarak bilinen 'pule' peynirinin ününü duyan Özgü Namal ve eşi, bu peyniri Türkiye'de üretmek için harekete geçti. İkili, sütünden faydalanmak için Balkan eşekleri satın aldı.

Eşek yetiştirmeye başladılar

Çift, pule peyniri yapmak amacıyla eşek yetiştirmeye başladı. Bu peynirin çok pahalı olmasının nedeni ise eşek sütünün nadir bulunması.

Anne sütüne eş değer

Anne sütüne eş değer olduğu açıklanan eşek sütünden elde edilen pule peynirinin kilosu 1000 dolar.

100 eşekten 1 kilo pule peyniri üretiliyor

100 eşeğin sütünden 1 kilo pule peyniri elde ediliyor ve bu bir kilo peyniri yapabilmek için de 25 kilo eşek sütüne ihtiyaç duyuluyor.