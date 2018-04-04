Özgecan'ın babasından Nihan Doğan'a zehir zemberek sözler!

Mersin'de bir şoför tarafından vahşice katledilen Özgecan Aslan'ın babası Nihat Doğan'ın paylaştığı fotoğrafla ilgili konuştu.

Güncellenme 04 Nisan 2018 13:04

Mersin Tarsus'ta bindiği bir yolcu otobüsünde Suphi Altındöken isimli şoför tarafından vahşice katledilen Özgecan Aslan’ın ölümünün üzerinden 3 sene geçti. Türkiye'de büyük ses getiren ölüm sonrası ülke genelinde büyük eylemler yapıldı. Birçok tartışmayı da beraberinde getiren ölüm sonrası Nihat Doğan'ın attığı tweet ise ülke gündemine bomba gibi düşmüştü.

Doğan’ın paylaşımı olay olmuştu

Nihat Doğan sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan "Siz de mini eteği giyip soyunup laik sistemin ahlaksızlaştırdığı sapıklar tarafından tacize uğrayınca da bas bas bağırmayacaksın” ifadelini paylaşmış, paylaşım sonrası ise büyük tepki çekmişti. Doğan tepkilerin çığ gibi büyümesinin ardından attığı tweeti silmişti.

O fotoğrafı 2 yıl önce çektirmişler

Olayın üstünden iki yıl geçmesinin ardından Nihat Doğan'dan bir atak geldi. Ünlü şarkıcı, Özgecan'ın babası Mehmet Aslan'la çektirdiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Bu paylaşım ise çok konuşulmuştu.

Biri Doğan’a akıl vermiş

Olay olan fotoğrafla ilgili konuşan Mehmet Aslan, birilerinin Nihat Doğan'a akıl verdiğini, "Git barış" denildiğini, her gün kendisini aradığını, Doğan'ın kendisini sürekli taciz ettiğini, bunun haftalarca sürdüğünü, sonunda ısrarlara dayanamayıp kabul ettiklerini, çünkü kendilerinin ağzında, gönlünde barış ve kardeşlik olduğunu, Doğan'ın kavgasında kendilerini kullanmasına üzüldüklerini, sosyal medya hesabından bu yüzden, "Nihat Doğan'ın adımızı insanlığımızı ve nezaketimizi kullandığı için şahsiyetsizliğini ve karaktersizliğini bir kez daha ortaya koymuş ve bizleri de kendisini ve annesini kabul ettiğimiz için pişman etmiştir. Kendisini kınıyorum" yazdığını, kendisi ile görüşmeyi kabul ettikleri için pişman olduklarını ve hata ettiklerini söyledi.

Dava haberleri yalan

Aslan, Nihat Doğan'ın 2 yıl önce çekilen bir fotoğrafı paylaşmasına çok kızdığını, o fotoğrafın özel olduğunu, çekildiğini biliyordum ama izinsiz paylaşmasının Nihat Doğan'ın karakterini ortaya koyduğunu, kendi hallerinde bir insan olduklarını, kişisel saçma kavgalarına kendilerini de alet etmesine anlam veremediklerini, Doğan'a dava açacağı yönünde çıkan haberlerin doğru olmadığını, böyle şeylerle uğraşamayacağını söyledi.