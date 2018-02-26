Özge Ulusoy hayal kırıklığı yaşadı!

Bir söyleşi programı için Bursa'ya giden Özge Ulusoy'un konuşmasını kimse dinlemedi.

Güncellenme 26 Şubat 2018 15:38

Ünlü sunucu ve manken Özge Ulusoy, hafta sonu gittiği Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir AVM'de düzenlenen etkinliğe katıldı.

Haftalar önceden yapılan tanıtımlara rağmen organizasyon yeterince ilgi görmedi. Toplamda 34 kişinin olduğu söyleşiye katılanların ise Bursa'nın yerel gazetecilerinin ve mağaza sahiplerinin olduğu bildirildi.

Tüm bu gelişmeler üzerine organizasyon yetkilileri, program için seyirci toplamak sorunda kaldı. Büyük hayal kırıklığına uğrayan ünlü manken, etkinlikte 10 dakika kaldıktan sonra hızla AVM'yi terk etti.