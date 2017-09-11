Özge Ulusoy, alay konusu oldu!
Amerika tatilinden fotoğraf paylaşan Özge Ulusoy, bacaklarından bir tanesini diğerine göre fazla inceltince sosyal medyada alay konusu oldu.
Son günlerde aşk hayatıyla adından söz ettiren ünlü manken Özge Ulusoy Amerika'da tatiline devam ediyor.
TAKİPÇİLERİ FARK ETTİ
Tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan güzel manken paylaşımlarını photoshoplayınca takipçilerinin eleştirilerinden kurtulamadı.
ALAY KONUSU OLDU
Paylaştığı bir fotoğrafta bacaklarından bir tanesini diğerine göre fazla inceltince sosyal medyada alay konusu oldu.
Özge Ulusoy'un o paylaşımı: