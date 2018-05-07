Özge Özpirinçci, yürek burkan olayı böyle açıkladı

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, bakıcının iki yaşındaki yeğenine şiddet uyguladığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Güncellenme 07 Mayıs 2018 15:09

Kadın dizisinin başrol oyuncusu Özge Özpirinçci, kuzeni Helin Tozman’ın 2 yaşındaki yeğenine bakıcısının şiddet uyguladığını sosyal medyadan duyurdu. Diğer yandan, şiddet uygulayan kadının kocasının aileyi şikâyetten vazgeçmeleri için telefonla tehdit ettiği iddia edildi.

Özpirinçci, savcılığa başvurduklarını, kaçan bakıcının bulunması için destek istediklerini, Twitter’dan duyurdu.

Ünlü oyuncu, “2 yaşındaki yeğenimin bakıcısı tarafından istismara uğradığı kamera görüntülerinden ortaya çıktı ve bakıcı kaçtı! Lütfen onu bulmamıza yardımcı olun. Bu kadının acilen yargı önüne çıkarılması gerekiyor!” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, şiddet uygulayan bakıcı kadının kocasının aileyi şikâyetten vazgeçmeleri için telefonla tehdit ettiği iddia edildi.