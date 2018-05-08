Özge Özpirinçci cani bakıcının yakalandığını duyurdu

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci'nin iki yaşındaki yeğenine şiddet uygulayan bakıcı yakalandı.

Güncellenme 08 Mayıs 2018 16:18

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, iki yaşındaki yeğenine bakıcısı tarafından şiddet uygulandığını sosyal medya hesabından duyurmuştu. Görüntülerinde ortaya çıktığı olay sonrası bakıcı kayıplara karışmıştı.

Emniyet güçlerinin yoğun çabası sonucu Özge Özpirinçci'nin yeğenin bakıcısı yakalandı. Güzel oyuncu bu haberi de sosyal medyadan duyurarak herkese teşekkür etti.

Özge Özpirinçci, "Yeğenime şiddet uygulayan kadın yakalandı. Bu süreçte destek olan herkese çok teşekkür ederim! Bir daha böyle bir yardımı kimsenin istemek zorunda kalmaması dileğiyle. Konu yargıya intikal ettiği için basının bu süreçte hassasiyetini rica ediyorum. Teşekkürler" ifadelerini kullandı.