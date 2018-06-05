Özge Borak, bu mesaja çok kızdı

Ünlü oyuncu Özge Borak, Instagram'dan kendisine gelen ahlaksız teklifi ifşa etti.

Güncellenme 05 Haziran 2018 12:16

Ünlü oyuncu Özge Borak, kendisini Azeri iş adamı olarak tanıtan bir kullanıcının Instagram hesabından attığı ahlaksız mesajı takipçileri ile paylaştı.

Borak'ın kimliğini gizlediği kişi, "Moskova'da yaşıyorum. Seninle 1 gece 1 milyon dolar... Hesabını söyle, parayı hemen yatırayım" şeklinde mesaj attı. Bu durum karşısında kendisine yapılan ahlaksız teklifin ekran görüntüsünü alan Özge Borak, bunu hesabından paylaşarak ifşa etti.

Çok sinirlenen Özge Borak ahlaksız teklife Instagram hesabından, genellikle takipçi mesajı paylaşmadığını, paylaşırsa ya çok komik ya da ilginç olması gerektiğini, kadın erkek olmaksızın herkese cevap vermeye çalıştığını sözleri ile cavp verdi.

Özge Borak, sevgi mesajlarının da çok olduğunu, bu duruma çok sevindiğini, bu mesajlardan genelinin saygısızlık içermediğini ama son gelen mesajın hadsizlik olduğunu, ne diyeceğini bilemediğini ifade etti.

Gelen mesaja çok kızan Özge Borak sözlerini şöyle bitirdi: "Pis, hadsiz. En iyisi şunu diyelim; Biz onun dizisini çektik canım…"