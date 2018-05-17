Özellikleri ile rakiplerini çok kızdıracak!

OnePlus 6, Apple ve Samsung gibi dev markaların amiral gemilerinin fiyatıyla da önüne geçeceğe benziyor.

Güncellenme 17 Mayıs 2018 16:23

Çinli telefon üretici firma olan OnePlus, yeni ve en son akıllı telefonu olan OnePlus 6’nın Londra’da düzenlenen etkinlikle tanıtımını gerçekleştirdi. Kullanıcı ile buluşan OnePlus 6, tanıtım sırasında öne çıkan özellikleri ve fiyatı...

Fiyat olarak rakiplerin gerisinde

Samsung, LG, Apple gibi dev markalara rakip olma yolunda iddialı olan ürün, 2018 yılının en iddialı en iyi performansa ve özelliklere sahip pek çok ürüne göre fiyat olarak daha düşük olacak.

En iyi performans

6 GB veya 8 GB RAM seçenekleri ile OnePlus 6, 8 çekirdekli Qualcomm’un son Snapdragon 845 işlemcisiyle de yüksek oranda hız imkanı sunarak en iyi performansla kullanıcının karşısına çıkıyor. Akıllı telefon, 6.28 inç ekrana sahip olmakla beraber, 19:9 en boy oranı ve 1080*2280 çözünürlüğü de desteklemektedir.

Çift kamera özelliği

Çift kamera özelliğine sahip olan OnePlus 6, 16 ve 20 megapiksellik özellikleri ile kendine hayran bırakacağa benziyor. Ön yüzünde 16 megapiksele sahip bir kamera daha bulunmakla beraber açmak için yüz tanıma özelliğine de sahip. Telefonun hızlı şarj olabilme özelliği ile yoğun iş temposundaki insanların imdadına yetişecek gibi görünüyor.

22 Mayıs’ta Amerika’da

22 Mayıs tarihinde ilk olarak Amerika’da satışa çıkacak olan OnePlus 6, 64 GB depolama alanı ve 6 GB RAM özelliği ile 519 avroluk satış fiyatı olacak. 8 GB/128 GB özelliklerine sahip modelin ise etiket fiyatı 569 avro olacağı bekleniyor. 8 GB/ 256 GB özellikleri olan sürümün ise 619 avro etiket fiyatı ile kullanıcı karşısına çıkması bekleniyor.