Özel uçağın düşme nedeni ihmal mi?

İran'da düşen Türk jetinin kaptan pilotu Kuvvet, ablasına uçağın daha önce de havada arıza yaptığını söylemiş.

Güncellenme 13 Mart 2018 09:07

BAE'den Türkiye'ye gelirken İran'da düşen özel Türk jetinde 11 kişi hayatını kaybetmişti. Kaza sonrası şaşırtan bazı ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Özel uçağın kaptan pilotu olan Melike Kuvvet'in ablası İlknur Kuvvet Çelik, korkunç bir ihmal iddiası ortaya attı.

FETÖ kumpası ile atıldı

Özel jetin kaptan pilotluğunu üstlenen Melike Kuvvet'in TSK'dan FETÖ kumpası ile atıldığı ortaya çıkmıştı. Yüzbaşı rütbesindeyken işine son verilen Kuvvet, hukuk mücadelesini kazanıp orduya geri döneceği de gelen iddialar arasında.

Uçak daha önce de kaza yapmış

Abla İlknur Kuvvet, düşen jetle ilgili vahim bir iddiada bulundu.

Melike Kuvvet'in bir hafta önce Konya'ya gittiğini belirten ablası, kardeşinin kendisine "Abla bu uçak daha önce 3 kez havada arıza yaptı. Birincisi Paris'e giderken, iki kez de Trabzon'a giderken" dediğini ileri sürdü. İlknur Kuvvet bu işin peşini bırakmayacağını da sözlerine ekledi.