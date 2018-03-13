Özel Türk jeti neden düştü?
İran Havacılık Kurumu, Tahran yakınlarında düşen özel Türk jetinin düşüş nedenini açıkladı.
Önceki gün İran'da düşen Başaran Holding'in özel jetin pilotunun İranlı yetkililerden acil iniş istediği, İran'ın buna izin vermediği yönünde çıkan iddialar İran Havacılık Kurumu tarafından yalanlandı.
Haberler asılsız
Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan İran Havacılık Kurumu, özel Türk jetinin düşmeden önce acil iniş istediğini ve sosyal medyada yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Uçakta arıza yaşanmış
Ayrıca açıklamada, Türk pilotun bölgedeki Hava Trafik kontrol Merkezi'yle temasa geçerek teknik arıza yaşadığını ve alçalması gerektiğini, uçağın alçaldıktan sonra hız kaybedip radardan kaybolduğu belirtildi.