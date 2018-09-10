Özel harekatçıları taşıyan araç kaza yaptı

Batman'da özel harekat ekibini taşıyan araç kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Güncellenme 10 Eylül 2018 11:42

Batman Hasankeyf’te operasyona giden özel harekat ekibini taşıyan araç kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada, 6 polis yaralandı.

6 özel harekatçı yaralandı

Kaza sonrası Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün 07.45 sıralarında Hasankeyf kırsalında operasyona giden polis özel harekat ekibini taşıyan aracın şarampole yuvarlandığı, kaza sonucu 6 polisin yaralandığı, yaralı özel harekatçıların olay yerine sevk edilen helikopter ile hastaneye sevk edildiği belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

Kaza sonrası bölgeye helikopter sevk edilirken, yaralılar helikopterle getirildikleri Diyarbakır 7'nci Kolordu Komutanlığı içerisinde bulunan Jandarma Hava Grup Komutanlığı pistinde hazır bekletilen ambulanslarla Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.