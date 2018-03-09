Özel Halk Otobüsleri kontak kapatacak!

Özel Halk ve Belediye Otobüsü İşverenler Sendikası üyesi bir grup, aldıkları paranın yetersiz olduğu gerekçesi ile kontak kapatma kararı aldı.

Güncellenme 09 Mart 2018 10:52

Türkiye Toplu Taşıma İşverenleri Sendikası ile Özel Halk ve Belediye Otobüsü İşverenler Sendikası üyesi bir grup, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden aldıkları paraların maliyetlerini karşılamadığını öne sürerek, kontak kapatacaklarını duyurdu.

Kamu düzenini bozacak…

İETT bunun üzerine yaptığı açıklamada, "Yapılması planlanan eylem, sözleşmenin “Toplu olarak direniş yaparak taşımacılığı durdurmak, aksatmak otobüsle birlikte gösteri yapmak, kamu düzenini ve otoritesini sarsacak vb. eylemlerde bulunmak” hükmü kapsamında değerlendirilecektir. Toplu taşımacılık hizmetinin aksamaması için gerekli önlemler alınmış, ihtiyaç duyulan hatlara ek seferler planlanmıştır" denildi.

Kontak kapatacaklar

İETT açıklamasında, İstanbul Otobüs A.Ş. bünyesinde çalışan bazı özel otobüs işletmecilerin 07.03.2018 günü saat 22.30’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem yapacaklarını, bugün günü kontak kapatacaklarını ve bu yönde basın açıklaması yaptıklarını belirtti.

Görevlerini yerine getirmekle yükümlüler

İETT ayrıca, söz konusu taşımacıların idare tarafından düzenlenen 2 ayrı ihale sonucu 10 ve 15 yıllığına taşımacılık hizmeti vermeye hak kazandıklarını, taşımacıların, taşımacılık faaliyetini sözleşme ve mevzuat hükümlerine göre yerine getirmekle yükümlü olduklarını ifade etti.

Gerçeği yansıtmayan ifadeler kullandılar

İETT, taşımacıların yaptığı açıklamada gerçeği yansıtmayan ifadeler kullandıklarını ve yapılan eylemin sözleşmenin 'Toplu olarak direniş yaparak taşımacılığı durdurmak, aksatmak otobüsle birlikte gösteri yapmak, kamu düzenini ve otoritesini sarsacak vb. eylemlerde bulunmak' kapsamında değerlendirileceğini açıkladı.

Gerekli tedbirler alındı

Açıklamanın devamında toplu taşımacılık hizmetlerinin aksamaması için gerekli tedbirlerin ve önlemlerin alındığı, ihtiyaç duyulan hatlara ek seferler koyulduğu ve eylem olması halinde İstanbulluların toplu ulaşımda sorun yaşamayacaklarını belirtildi.