Özel bir Türk jeti İran'da düştü!

Başaran Holding'e ait bir özel jet, içindeki 3 mürettebat ve 8 yolcu ile birlikte düştü.

Güncellenme 11 Mart 2018 21:49

Bir özel Türk jeti Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye gelirken İran'da düştü. Konuyla ilgili açıklama yapan Tahran Büyükelçisi, uçağın kamuya ait veya askeri bir uçak olmadığını, özel bir jet olduğunu belirtti.

Uçakta 11 kişi vardı

Düşen jetle ilgili bilgi veren Tahran Büyükelçisi Hakan Tekin, uçakta 3 mürettabatla birlikte toplam 11 kişi olduğunu aktardı. Reuters ise uçakta bulunan 11 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Tahran Büyükelçisi Tekin'den açıklama

Uçakta 3'ü mürettebat 8'i yolcu toplamda 11 kişi olduğunu belirten Tekin, uçağın BAE'nin Sharjah kentinden İstanbul'a geldiğini, İsfahan şehrinin, Şehr-i Kürd denen bölgesinde aniden irtifa kaybederek düştüğünü, bölgenin çok dağlık olduğunu, İran Kızılay'ının bölgeye ulaşmaya çalıştığını, uzaktan tespit edildiği bilgisinin alındığını, bölgeden siyah dumanların yükseldiğini açıkladı.

Aynı yerde bir uçak daha düşmüştü

Uçaktan sinyalin alınamadığı da gelen bilgiler arasında. Arıca İran'da geçtiğimiz haftalarda İran Hava Yollarına ait bir uçak daha düşmüştü ve 80 küsur kişi hayatını kaybetmişti.

Uçak Başran Holding'e ait

Ulaştırma Bakanlığı da İran'da bir Türk jetinin radardan kaybolduğunu duyurdu. Jetin Başaran Holding'e ait olduğunu ve jette 8 yolcu, 3 mürettabatın bulunduğu da belirtildi.

Bekarlığa veda partisi için gitmişler

Düşen jette Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve 7 kız arkadaşı ile 3 kadın mürettebat bulunuyordu. Mina Başaran'ın 28 Mart'ta nikahlanacağı ve öncesinde bekarlığa veda partisi için BAE'ye gittiği öğrenildi. Başaran Holding, uçuşun bilgileri dışında yapıldığını belirtti.