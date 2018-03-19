Özcan Deniz'le evlendi! İlk işi bu oldu...

Geçtiğimiz haftalarda Özcan Deniz ile nikah masasına oturan Feyza Aktan kıyılan nikahın ardından sosyal medyada hemen soyadını değiştirdi.

Güncellenme 19 Mart 2018 09:50

Kendisinden 20 yaş küçük sevgilisi 25 yaşındaki Feyza Aktan ile geçtiğimiz günlerde Zekeriyaköy’de bulunan villasında 19 kişinin katıldığı sade bir nikahla dünya evine girmişlerdi. Feyza Aktan’ın 7,5 aylık hamile olduğunu biliyoruz. Normalde 1,5 aylık hamile iken evlenecek olan çift Özcan Deniz’in işlerinin yoğunluğundan sürekli ertelenmekteydi. Çiftin Özcan Deniz’in rol aldığı dizi İstanbul’lu Gelin’in sezon finali yapmasının ardından sade bir düğün yapacaklarını duyurdular. Çifte Özcan Deniz’in işlerinin yoğunluğundan dolayı balayına bile gidememişti. Çift oğulları doğunca ve dizi final yapınca düğünün ardında oğullarıyla beraber balayına gideceklerini duyurdu.

Oğullarının adı da belli

Çift nikahın ardından dünyaya gelecek çocuklarının cinsiyetinin erkek olduğunu isim olarak ise Kuzey koymayı planladıklarını duyurdu. Aralarında 20 yaş bulunan çift bu durumun hiç belli olmadıklarını ve çok mutlu olduklarını herkese ve tüm söylentilere inat verdikleri pozlarla belli ediyorlar.

Soyadı değişti

Feyza Aktan, nikahın ardından fazla beklemeden o furyaya uydu ve o da sosyal medya hesaplarında Feyza Aktan olan ismini hemen Feyza Deniz olarak değiştirdi. Bu değişim dikkatlerden kaçmadı tabi değişiklikle birlikte dikkatlerden kaçmayan başka bir ayrıntı varsa Feyza Deniz, Özcan Deniz’in ailesini de sosyal medya hesaplarından takip ediyor olması oldu.

Bebek odası dudak uçuklatıyor

Bir buçuk ay sonra kucaklarına alacakları bebeklerinin heyecanını yaşıyor. Kuzey adını verecekleri çocukları için Özcan Deniz kesenin ağzı açtı. Daha önce pek çok ünlü ismin tercih ettiği Hakan-Eveliza Kosi, Şahan ve Selin Gökbakar çiftlerinin bebek odası markasıyla anlaştı ve oğlu Kuzey için 70 bin liralık oda yapacağı ortaya çıktı. Bebeğin odasından arabasına tüm eksikleri hazır ve çift heyecanla 1,5 ay sonra kucaklarına alacakları bebeklerini bekliyor.